FIVB confirma 'virada de mesa' e Rússia vai jogar a Liga Mundial 2016 A Federação Internacional de Vôlei (FIVB), presidida pelo brasileiro Ary Graça, decidiu mesmo virar a mesa na Liga Mundial. A entidade anunciou que em 2016 o torneio terá 12 equipes no chamado "Grupo 1", a primeira divisão. Tudo para beneficiar a Rússia, que ficou no oitavo e último lugar em 2015 e deveria jogar o chamado "Grupo 2" no próximo ano.