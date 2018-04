Flávia Saraiva conquista ouro no solo em evento-teste

A brasileira Flávia Saraiva deu show na noite desta segunda-feira na Arena Rio, palco do evento-teste da ginástica artística para os Jogos Olímpicos do Rio, que serão em agosto. Com seus 1,35 metros de altura, a ginasta de 16 anos encantou a torcida e, embalada pelas palmas das arquibancadas, conquistou a medalha de ouro na prova de solo.

Flávia Saraiva foi beneficiada pelas desistências de outras três favoritas ao título: as romenas Catalina Ponor e Diana Bulimar e a suíça Giulia Steingruber. Última a se apresentar, a brasileira foi a campeã com 14,400 pontos - nas eliminatórias, havia sido a terceira colocada com 14,150. Campeã por equipes e prata na trave, a ginasta garantiu a terceira medalha no evento-teste.

Outra brasileira na final do solo, Daniele Hypolito não foi bem. Caiu na primeira passagem e não se recuperou na sequência, ficando com o sétimo lugar com 12,566 pontos. A medalha de prata foi da australiana Larrissa Miler com 13,700. Na trave, Flávia Saraiva foi prata com 14,733 pontos, ficando no pódio entre as irmãs gêmeas holandesas Sanne e Lieke Wevers, que tiveram 14,800 e 14,366 respectivamente - Sanne é a atual vice-campeã mundial. A brasileira Jade Barbosa também disputou a final, mas não teve um bom desempenho e com a nota 12,066 foi a oitava e última colocada da final.