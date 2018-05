Flávia Saraiva é campeã na trave e no solo na Copa do Mundo

Grande promessa da ginástica brasileira, a pequena Flávia Saraiva mostrou neste domingo que vem se tornando cada vez mais realidade nas competições internacionais. Ela conquistou a medalha de ouro na trave e no solo na etapa de Baku da Copa do Mundo, no Azerbaijão, e ainda levou o bronze nas assimétricas.

Flávia, de apenas 16 anos, venceu na trave com a nota de 14.800, acima da sua avaliação (14.133) no último Mundial. No solo, levou 13.850, desta vez abaixo da sua nota no Mundial (14.166). Nas assimétricas, obteve a nota de 13.250. Neste mesmo aparelho, Flávia foi superada pela compatriota Daniele Hypolito, que faturou a medalha de prata, com 13.800.

Com estes resultados, a enxuta equipe brasileira que foi até Baku encerra sua participação com quatro medalhas. Flávia e Daniele voltam a competir em abril, quando disputarão o evento-teste da Olimpíada, no Rio de Janeiro. A seleção ainda busca a vaga por equipes nos Jogos Olímpicos.