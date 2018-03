Fratura complica chances olímpicas da maratonista Radcliffe

A recordista mundial da maratona, Paula Radcliffe, disse na quinta-feira que tem uma fratura por estresse no fêmur e que alguns especialistas lhe disseram que será impossível ela competir nas Olimpíadas de Pequim. A atleta de 34 anos, que fez o anúncio em teleconferência, disse que "não está desistindo das Olimpíadas", mas que irá apenas até onde sentir que tem chances competitivas. "Não é boa notícia e não é o que eu queria ouvir, mas eu me darei todas as chances possíveis", afirmou Radcliffe, que inicialmente pensou que tivesse lesionado um músculo do quadril. "Mas não vou correr com dor e não irei se não achar que posso ser competitiva. Não é o ideal, mas estou tentando me manter positiva."