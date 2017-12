Futebol masculino de Japão e Coreia do Sul garantem vagas nos Jogos do Rio-2016

Na primeira partida desta terça, o Japão superou o Iraque por 2 a 1. Aos 26 minutos, a seleção japonesa abriu o placar em uma jogada de contra-ataque. Suzuki avançou em velocidade pela direita e cruzou para Yuya Kubo fazer de carrinho.

Pouco antes do intervalo, aos 43, Saad Natiq empatou com um gol chorado. Primeiro, um jogador do Iraque tentou fazer um gol olímpico, mas o goleiro salvou. Natiq pegou o rebote, de cabeça, mas o arqueiro espalmou novamente para a área. Na segunda chance, o iraquiano mandou para o fundo do gol.

Quando a partida se caminhava para a decisão nos pênaltis, aos 45 minutos do segundo tempo, Harakawa chutou bonito, de longe, e acertou uma bomba no canto direito, sem chances para o goleiro rival.

Já na segunda semifinal, a Coreia do Sul bateu os anfitriões da seleção do Catar por 3 a 1, e todos os gols saíram na segunda etapa. O time coreano foi quem fez o primeiro, aos quatro minutos do segundo tempo, com Seung-Woo Ryu se aproveitando de falha do goleiro, que saiu para interceptar o passe e acabou errando o tempo da bola.

O Catar buscou o empate aos 34 minutos, quando Ahmed Alaaeldin recebeu sozinho na grande área e completou de primeira para o gol. Mas a emoção estava guardada para o final e Chang-Hoon Kwon recolocou a Coreia do Sul na frente aos 44 do segundo tempo, praticamente garantindo o time na Olimpíada do Rio. Um minuto depois, Chang-Jin Moon fez o terceiro e saiu para o abraço.

Agora Japão e Coreia do Sul disputam a final do Asiático Sub-23 no próximo sábado. Um dia antes, Iraque e Catar brigam pelo terceiro lugar, que vale a última vaga do continente para os Jogos Olímpicos do Rio.