Ginasta Angélica Kvieczynski tenta vaga no conjunto e ainda pode ir ao Rio-2016

Apenas a 53.ª colocada no Mundial de setembro, Angélica Kvieczynski deu adeus à oportunidade de disputar os Jogos do Rio na prova individual de ginástica rítmica. Mas a atleta dona de seis medalhas pan-americanas ainda sonha em estar na Olimpíada do ano que vem e agora tenta a vaga no conjunto brasileiro.

Desde o fim de novembro e até 20 de dezembro, a comissão técnica da seleção de ginástica rítmica está avaliando 12 ginastas, com a previsão de escolher três para se juntar às nove atuais integrantes do conjunto brasileiro, já classificado para o Rio-2016 pelo fato de o Brasil ser país-sede dos Jogos. Cada conjunto é formado por cinco ginastas, apenas.

"Avaliamos atletas que participaram dos Jogos Escolares e também algumas que vieram do Brasileiro de Conjunto, em Vitória (ES). Quatro delas - Angélica Kvieczynski, Bárbara Domingos, Bruna Moraes e Eliane Sampaio - ficarão com a gente até o fim desse período de avaliações, pois elas foram convidadas para participar da montagem das novas coreografias", explica Camila Ferezin, técnica da seleção.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na ginástica rítmica, as atletas que competem no individual não costumam fazer parte do conjunto. Assim, para ir ao Rio-2016, Angélica teria que migrar de prova. O mesmo vale para Eliane Sampaio, medalhista nos Jogos Pan-Americanos de 2011.

As duas perderam a corrida olímpica para Natália Gaudio, que acabou superando Angélica no Mundial - foi 44.ª, contra o 53.º lugar da rival -, ficando com o convite destinado ao país-sede.