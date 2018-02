Ginasta tricampeã olímpica Ponor se aposenta antes de Pequim

A ginasta tricampeã olímpica Catalina Ponor decidiu se aposentar por razões médicas, disse nesta quarta-feira a Federação Romena de Ginástica (FRG). "Ponor não se recuperou dos problemas nas costas, então ela decidiu colocar um ponto final às suas atividades como atletas", disse a repórteres o presidente da FRG, Adrian Stoica, nesta quarta-feira. A ginasta, de 20 anos, ex-rival da brasileira Daiane dos Santos na prova de solo, liderou a Romênia na conquista do título por equipes da Olimpíada de 2004, em Atenas, e ainda conquistou o ouro nas provas individuais de solo e trave. Ponor também conquistou cinco medalhas de ouro nos Campeonato Europeus de 2004 e 2006. Ela já havia se aposentado anteriormente em 2006, mas mudou de idéias alguns meses depois e disputou o Mundial deste ano, na Alemanha. Ponor tinha a intenção de competir na Olimpíada de Pequim, do ano que vem. "A ausência de Ponor é uma grande perda para a nossa equipe na Olimpíada do ano que vem", disse Stoica. "Mas nós esperamos desenvolver novos talentos para surpreender em Pequim."