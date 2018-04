Ginástica define equipe para Pré-Olímpico com Jade, Daniele e Flávia

A comissão técnica da seleção brasileira feminina de ginástica artística já definiu a equipe que participará do Pré-Olímpico, domingo, na Arena Rio. Carolyne Pedro, de apenas 15 anos, que está no seu primeiro ano na categoria adulta, vai completar o time que também terá Daniele Hypolito, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Rebeca Andrade.

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) convocou sete atletas para a competição e havia informado que a comissão técnica só definiria após o treino de pódio, na sexta, quem ficaria como reserva. Nesta quinta, entretanto, a assessoria de imprensa da entidade já informou que a preterida será Milena Theodoro, de 17 anos, também novata na equipe.

De acordo com a coordenadora da seleção feminina, Georgette Vidor, Flávia Saraiva e Jade Barbosa vão se apresentar nos quatro aparelhos. O restante da estratégia só será definido após o treinamento de sexta-feira. O Brasil briga por uma das quatro vagas por equipes que serão distribuídas no evento. O time compete das 13h às 15h de domingo, na segunda das quatro sessões. A última subdivisão acaba só até 22h, de forma que as brasileiras podem precisar esperar até sete horas para saber se estarão na Olimpíada.

No masculino, no qual o Brasil já se classificou com equipe completa para o Rio-2016, Arthur Zanetti e Sérgio Sasaki se apresentam no sábado. Nesta quinta eles participaram do treino de pódio da Arena Rio e conheceram os novos aparelhos. Surpreenderam-se com o cenário todo verde. "Geralmente é azul, rosa, mas achei esse verde bem legal ao vivo. Não fez diferença nos aparelhos e ficou bem chamativo. Gostei bastante. Nos Jogos Olímpicos, a gente espera que esse ginásio esteja lotado e que todos possam fazer o papel muito bem feito", destacou Zanetti.