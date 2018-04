Ginástica feminina supera lesões e comemora força máxima por vaga olímpica

"Nós temos uma equipe talentosa e estou feliz que, pela primeira vez, poderemos competir todas juntas, logo em um evento tão importante quanto esse", comentou Jade Barbosa, que perdeu os Mundiais de 2013 e 2014 por lesões. Rebeca ficou fora da competição do ano passado.

A última chance de lesão era o treino de pódio, realizado nesta sexta-feira, como uma prévia da competição de sábado. As brasileiras não só passaram ilesas como treinaram muito bem, ampliando o otimismo para o Pré-Olímpico.

"A gente vem trabalhando muito e acredito que dará tudo certo. Estamos em um bom momento, com uma equipe forte e preparada, pensando como grupo e em nossa classificação olímpica. Sempre falo para as mais novas confiarem no que treinaram", disse Daniele Hypolito, 31 anos, confirmada em mais um Pré-Olímpico.

Se há quatro anos uma apresentação exemplar de Daniele levou o Brasil aos Jogos de Londres, desta vez ela comanda uma equipe renovada. Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva chegaram à seleção adulta no ano passado, enquanto Carolyne Pedro, de apenas 15 anos, é a novata.

Mesmo jovem, o time brasileiro chega muito bem ao Pré-Olímpico, em busca de uma das quatro vagas por equipes que estarão em jogo. "Nós temos totais condições de conquistar a vaga, estamos preparadas, mas todos os países aqui estão no páreo. As equipes estão semelhantes, então acredito que será definido no detalhe. Estamos confiantes. A Dani sempre surpreendendo, a Jade está muito focada, a Rebeca está se recuperando bem, a Flavinha espero que se saia ainda melhor do que nas últimas competições, a Carol é nossa surpresa e a Lorrane também está muito bem", detalhou a coordenadora Georgette Vidor.