Almanaque Olímpico: Golfe está de volta aos Jogos após 112 anos

Depois de ficar mais de um século afastado do programa olímpico, o golfe, um dos esportes mais praticados no mundo, está de volta aos Jogos Olímpicos. Após longos 112 anos de espera, a modalidade será uma das novidade na Olimpíada que será realizada no Rio de Janeiro.

Sem distribuição de prêmio em dinheiro, o torneio será amador e, por esse motivo, ainda não se sabe se os melhores jogadores do mundo estarão mesmo no Rio. O Brasil tem direito a um convite no masculino e outro no feminino, mas corre atrás de mais vagas.

