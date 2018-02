Governo chinês instalará telões em praças na Olimpíada

O Governo chinês anunciou nesta segunda-feira a instalação de 25 telões espalhados por Pequim durante os Jogos Olímpicos do ano que vem, em razão da grande demanda por ingressos para o evento. Segundo o Comitê Organizador dos Jogos de Pequim (Bocog, em inglês), as chamadas "praças culturais" serão também palco de atividades como shows e venda de produtos ligados ao evento. "Estas praças ajudarão a promover o espírito olímpico e a criar uma atmosfera festiva na cidade", disse Zhao Dongming, diretor do departamento de atividades culturais do Bocog. Os pontos também serão instalados nos outros palcos de competições: Hong Kong, onde serão realizadas as provas hípicas; Qingdao, palco das disputas de vela; e Tianjin, Shangai, Qinghuangdao e Shenyang, sedes da primeira dos torneios de futebol masculino e feminino. As autoridades de Pequim já anunciaram que os trens das novas linhas de metrô, que estarão abertas antes do início dos Jogos, também estarão equipadas com televisões transmitindo as provas. Os Jogos Olímpicos de Pequim vão de 8 a 24 de agosto de 2008.