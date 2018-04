Governo chinês intensifica medidas antidoping os Jogos 2008

O Governo chinês está tomando duras medidas contra o doping em sua tentativa de criar um ambiente competitivo e justo com vistas aos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, segundo informações do jornal China Daily. Yan Jiangying, diretor do departamento de política e regulamentação da Administração Estatal de Alimentos e Remédios (SFDA, em inglês), lançou uma campanha cujos objetivos visam não apenas os produtores de remédios, mas também os que plantam as substâncias. Cinco agências, entre elas a SFDA, trabalharão em conjunto para investigar todos aqueles que receberam permissões para a produção de remédios desde março de 2004, quando entraram em vigor as regulamentações contra o doping. Além do aumento à vigilância de atacadistas e varejistas, as autoridades inspecionarão a produção, a formas de negociação e as bases de dados utilizadas para a exportação. As empresas que recebem pedidos do exterior deverão apresentar e arquivar seus contratos aprovados com as autoridades provinciais. Por sua vez, aqueles que forem pegos produzindo remédios ilegais serão proibidos de continuar com a atividade. Segundo Yan, as inspeções serão extremamente estritas nas sedes dos Jogos: Pequim, Tianjin, Xangai, Hebei, Liaoning e Shangdong. O período de operação irá de janeiro até o fim da competição, em agosto. O China Daily também lembrou que as normas antidoping estipulam que remédios só podem ser obtidos com receitas, e que sua posse ilegal é sujeira à pena em território chinês país.