Governo chinês luta contra pirataria de produtos das Olimpíadas

A Prefeitura de Pequim incentivou a população a denunciar casos de pirataria de produtos oficiais dos Jogos Olímpicos, segundo informações da imprensa local. Uma regulamentação emitida pelos organizadores do evento pede aos chineses que protejam o logotipo oficial dos Jogos e oferece "recompensas" de até US$ 15 mil. A medida visa aumentar a proteção dos direitos de propriedade intelectual do logotipo dos Jogos Olímpicos, além dos mascotes e emblemas. Em 2007, a prefeitura de Pequim registrou 95 casos de pirataria, que resultaram em multas de quase US$ 150 mil.