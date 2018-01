Governo de Tóquio arcará com 25% dos custos do novo Estádio Olímpico para 2020

Já metade do valor total da obra será custeada pelo governo do Japão, que pagará 79,1 bilhões de ienes (cerca de US$ 640 milhões), enquanto os 25% restantes serão captados por meio da loteria esportiva nacional.

O governador de Tóquio, Yoichi Masuzoe, selou o acordo para construção do principal palco da Olimpíada de 2020 em reunião com o ministro da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia, Hiroshi Hase, que está no comando da organização dos Jogos de 2020.

Tóquio também irá arcar com alguns custos relacionados à construção do Estádio Olímpico, como por exemplo uma passarela para pedestres e a manutenção do local, que deverá se tornar um marco nacional e uma arena usada também para fins recreativos após a disputa da Olimpíada de 2020.

Depois de ter sido criado pelo renomada arquiteta Zaha Hadid, o projeto anterior de construção do novo Estádio Olímpico de Tóquio foi abandonado pelo fato de ter sido considerado caro demais. Pressionado pela reprovação popular aos enormes gastos que ele despenderia, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, anunciou em julho passado a desistência de seguir com o projeto.

O novo local irá substituir o antigo Estádio Nacional de Tóquio, demolido em abril deste ano e que foi palco anteriormente da Olimpíada de 1964. E o Conselho de Esporte do Japão espera escolher um novo design proposto para a construção do estádio no final do ano e em seguida desenvolver um plano detalhado para iniciar as obras no início de 2017, quando começará um trabalho árduo para deixar o local pronto a tempo de receber a cerimônia de abertura da Olimpíada de 2020.

O planejamento inicial era o de que o estádio fosse utilizado já na Copa do Mundo de Rúgbi de 2019, recebendo inclusive a final da competição. Mas a ideia já foi descartada e a decisão será em Yokohama. A tendência é que o estádio só fique pronto em janeiro de 2020, com uma pequena margem de tempo para realizar os testes necessários antes dos Jogos.