Grand Slam de Paris tem duelo brasileiro no peso-pesado por vaga olímpica

Primeira grande competição do judô em 2016, o Grand Slam de Paris terá como uma de suas principais atrações o confronto brasileiro entre David Moura e Rafael Silva em busca da vaga olímpica na categoria acima de 100kg. Eles poderão se enfrentar na eventual final da categoria, neste fim de semana, na capital francesa.

Rafael Silva estreará contra Levani Matiashvili, da Geórgia. Moura vai estrear contra o sul-coreano Sung-Min Kim. Eles estão em lados opostos na chave e não terão que se preocupar com o número 1 do mundo, o francês Teddy Riner, que não participará da competição.

Moura e Rafael, o Baby, fazem uma disputa interna para conquistar a vaga que o Brasil tem direito na categoria acima de 100kg nos Jogos do Rio - por ser sede, o País tem vaga assegurada em cada uma das 14 categorias em disputa, sendo sete masculina e sete feminina.

No momento, Moura leva vantagem neste duelo do peso-pesado por estar na frente do compatriota no ranking da Federação Internacional de Judô. Ele ocupa o 10º lugar, com 1.347 pontos, contra 1.113 de Silva, em 14º lugar.

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) já anunciou que vai levar em conta o ranking para definir quem ficará com a vaga olímpica. Mas ressaltou que este não será o único critério na hora da escolha. O histórico de cada atleta também será avaliado.

"Estou pensando nas minhas próximas competições, em garantir a minha vaga, porque a disputa está acirrada", admite Rafael Silva, sem esconder a ansiedade. "O ano olímpico é um ano diferente para todos os atletas. Você sente as pessoas comentando mais na rua, incentivando por uma disputa por medalha. Então, temos que pegar essa energia e colocar como uma motivação a mais."

Mais experiente que Moura, Rafael Silva conquistou a medalha de bronze na Olimpíada de Londres-2012, foi vice-campeão mundial em 2013 e bronze no Mundial de 2014. No entanto, se machucou no ano passado e ficou sete meses afastado do tatame. Neste período, David Moura cresceu na categoria e despontou no ranking. Enfim recuperado de lesão, Silva tenta agora recuperar o espaço perdido para seguir sonhando com a vaga no Rio de Janeiro.