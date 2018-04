Guto e Saymon ficam com a prata na etapa da Áustria do vôlei de praia

A dupla brasileira Guto e Saymon perdeu a decisão na Major Series de Klagenfurt neste domingo e ficou com a medalha de prata na etapa da Áustria do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Na final, eles foram superados pela dupla que representará a Letônia no Rio-2016, Samoilovs e Smedins, por 2 sets a 0, com duplo 21/18.

Foi a quinta medalha, sendo a quarta na temporada de 2016, da dupla formada há pouco mais de um ano. Para chegar à decisão neste domingo, Guto e Saymon passaram por Losiak e Bryl, da Polônia, por 2 sets a 0 (21/16 e 24/22), nas semifinais.

Na briga pelo ouro, a parceria do Brasil conseguiu equilibrar o início da partida e chegou a liderar. Mas os letões aproveitaram alguns erros de Guto e Saymon e conseguiram a virada. Chegaram a abrir quatro pontos em 13/17. Os brasileiros reagiram, mas não foi suficiente para evitar que os adversários fechassem a parcial em 18/21.

O volume defensivo brasileiro no segundo set foi fundamental para abrir vantagem logo no início, quando, no contra-ataque, Guto fez 8/6. Os letões conseguiram a virada com o bloqueio de Samoilovs em Guto: 14/15. Os adversários mantiveram a liderança e fecharam o set novamente em 21/18 e o jogo em 2 a 0.

"Trabalhamos muito para chegar aqui, e uma medalha é sempre importante. Estamos muito felizes. Estamos sempre tentando fazer nosso melhor, representar bem o Brasil. Esse campeonato foi muito bom, foi muito gostoso jogar aqui", comentou Guto após a cerimônia de premiação.

Este é o 18º ano em que a cidade de Klagenfurt recebe uma etap do Circuito Mundial, tendo sediado 17 eventos no masculino e 13 no feminino. As duplas brasileiras lideram o quadro de medalha nas duas categorias. São 25 no masculino, sendo 10 de ouro, e outras 18 medalhas no feminino, cinco delas de ouro.

A etapa de Klagenfurt dá US$ 57 mil às duplas campeãs, distribuindo US$ 800 mil em premiações no total. Os campeões somam 800 pontos no ranking do Circuito Mundial. Após a parada na Áustria, o tour terá um intervalo para os Jogos Olímpicos, voltando no dia 23 de agosto, com o Grand Slam de Long Beach.