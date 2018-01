Handebol brasileiro espera jogo duro contra França por 1º lugar

Nesta sexta-feira, pela terceira vez em quatro edições do Mundial, o Brasil vai reencontrar a França. O jogo em Kolding, na Dinamarca, vale a liderança do Grupo C. Brasileiras e francesas têm sete pontos e quem vencer fica no primeiro lugar.

"Espero que seja uma partida empolgante. Sabemos que será um jogo físico. São duas equipes que fisicamente estão bem e sabemos que será um jogo duro. Tivemos um amistoso contra elas recentemente que foi bastante disputado. São estilos diferentes. Tenho certeza que podemos esperar algo muito difícil", comenta o técnico do Brasil, o dinamarquês Morten Soubak.

Como tem melhor saldo de gols (31 a 22), a França joga pelo empate nesta sexta-feira, em partida que começa às 15h15 pelo horário de Brasília. Quem perder fica em segundo, porque a Alemanha venceu a Coreia do Sul nesta quinta-feira e os dois times têm quatro pontos, empatados na terceira posição.

Se avançar em primeiro no Grupo C, o Brasil pega o quarto colocado do Grupo D, possivelmente a Romênia, que tem duas derrotas na chave e pega a líder Rússia na última rodada.

Caso termine em segundo, a seleção brasileira terá pela frente uma pedreira já nas oitavas de final: ou a Noruega (atual bicampeã olímpica, campeã mundial em 2011 e de seis das últimas sete edições do Europeu), ou a Espanha (bronze em Londres-2012 e no Mundial de 2011 e prata no último Europeu) ou a Rússia (quatro vezes campeã mundial e prata em Pequim-2008).