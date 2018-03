Hipismo: Renata Rabello Costa está perto da vaga olímpica

Renata Rabello Costa deve ficar com a terceira e última vaga da equipe do Brasil de adestramento (modalidade do hipismo) para a Olimpíada de Pequim. Ela está bem perto da classificação, para se juntar a Rogério Clementino e Luiza Tavares de Almeida, que já estão garantidos, e repetir a mesma seleção brasileira que foi medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho passado. Em sua primeira competição em busca do índice olímpico, no último fim de semana, na Hungria, Renata já atingiu a pontuação necessária. Agora, ela precisa repetir esse resultado mais uma vez, até o dia 30 de junho, para confirmar a sua classificação para a Olimpíada. Para conseguir a vaga olímpica no adestramento - desde que seu país tenha direito, como é o caso do Brasil -, é necessário obter o índice mínimo de 64,00% de aproveitamento com juízes oficiais em dois eventos diferentes. E Renata obteve 64,38% na Hungria, o que a deixa com praticamente dois meses para repetir a dose. Vivendo e treinando na Europa há cerca de quatro anos, Renata não participou dos cinco eventos três estrelas que aconteceram nos últimos meses no Brasil, quando Rogério Clementino e Luiza Tavares de Almeida conseguiram a vaga olímpica. Decidiu apostar tudo nas competições européias e está obtendo resultado. "Estou muito feliz por ter conquistado o índice na minha primeira tentativa, ainda vou ter algumas chances de participar de outros eventos aqui na Europa para a minha qualificação definitiva", afirmou Renata, que ainda não confirmou seu calendário para as próximas competições, em busca da vaga nos Jogos de Pequim.