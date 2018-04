Homem é preso por terrorismo no Rio

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira Chaer Kalaoun, de 28 anos, por suspeita de ligação com o terrorismo. O homem, de família libanesa, foi detido em sua casa, no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por volta das 16 horas. Ele foi encaminhado para a sede da PF no Rio, na zona portuária, onde permanece até a manhã desta quinta-feira. Não há ainda qualquer informação sobre o suspeito com alguma intenção de atos de terrorismo durante dos Jogos do Rio.

O advogado de Kalaoun, Edison Ferreira, disse ao Estado que seu cliente foi preso por causa de uma postagem no Facebook em que registrou que "assistiu dolorosamente a queda de uma mesquita por terrorismo". O Estado tentou ouvir a Polícia Federal sobre a prisão, mas ainda não conseguiu um contato.

De acordo com Ferreira, Kalaoun é brasileiro, muçulmano e morou durante a adolescência no Líbano. "A Polícia não tem nenhuma acusação contra ele. Só pediram a prisão temporária para investigações preliminares. Mas não fizeram nenhuma busca na casa dele, nem apreenderam nenhum elemento de interesse criminal", disse o advogado. Ferreira também informou que o seu cliente trabalha no ramo de comércio de roupas. A avó de Kalaoun, de 96 anos, ainda mora no Líbano.

Em 2014, o homem já havia sido preso por porte ilegal de arma, por representação do Ministério Público. Segundo Ferreira, que também o defendeu neste caso, a arma foi encontrada na casa de Chaer. O processo criminal ainda tramita na Justiça.