Hong Kong impede entrada de estrangeiros e cria mal-estar

O consulado do Reino Unido e o da Dinamarca em Hong Kong solicitaram explicações às autoridades locais pela recusa da entrada no território de vários de seus cidadãos. Desde o sábado passado, pelo menos oito pessoas foram impedidas de entrar no território. Veja também Cobertura completa de Pequim 2008 O trajeto completo do revezamento da tocha pelo mundo Entre as pessoas impedidas estão um escultor dinamarquês e seus dois filhos. A proibição coincidiu com a chegada ao território da tocha olímpica nesta quarta-feira, e com seu revezamento, previsto para a sexta-feira. Também não foi permitida a entrada de dois escritores chineses, um procedente da China e outro da Suécia, para participar das atividades do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que acontece no próximo sábado. Diplomatas britânicos e da Comissão Européia se reunirão na sexta-feira com o secretário de Segurança de Hong Kong, Ambrose Lee, para "esclarecer" os detalhes das recusas. No entanto, um porta-voz de Lee já afirmou que o Governo local agiu dentro da lei, informou nesta quinta-feira o diário local "South China Morning Post".