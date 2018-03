Hoyama perde e dá adeus a vaga olímpica individual

O mesa-tenista Hugo Hoyama perdeu para o checo Lubomir Jancarik por 4 sets a 2 (7/11, 11/6, 11/4, 12/10, 10/12 e 11-8), no Pré-Olímpico de Budapeste, e deu a adeus à chance de disputar a chave individual nos Jogos Olímpicos de Pequim, em agosto. Com a derrota, Hoyama só tem chances de ir à Olimpíada na competição por equipes. Como havia se classificado em segundo do seu grupo no Pré-Olímpico de Tênis de Mesa, disputado em Budapeste, na Hungria, Hugo Hoyama precisou jogar nesta sexta-feira uma espécie de repescagem do torneio contra Jancarik, também classificado em segundo de seu grupo. Agora, para disputar sua quinta Olimpíada, o mesa-tenista deve disputar a terceira vaga no time olímpico brasileiro com Cazuo Matsumoto e Bruno dos Anjos. Gustavo Tsuboi e Thiago Monteiro, classificados para o torneio individual no Pré-Olímpico da América, já estão garantidos.