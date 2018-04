HRW pede ao COI que pressione a China por maior liberdade

A organização defensora dos direitos humanos Human Rights Watch (HRW) pediu nesta terça-feira ao Comitê Olímpico Internacional (COI) que pressione a China para que cumpra sua promessa de dar maior liberdade à imprensa nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim. "A hesitação do COI em desafiar as violações da liberdade de imprensa pelo Governo chinês contraria a dedicação da Carta Olímpica com os 'princípios éticos' e à 'conservação da dignidade humana'", disse em comunicado Sophie Richardson, subdiretora da organização na Ásia. A HRW sugere que na quinta-feira, dia dos jornalistas na China, o Governo chinês rompa seu silêncio sobre a promessa de liberdade de imprensa feita quando Pequim foi escolhida como sede dos Jogos. "Se o COI pode criticar o fracasso do Governo chinês em melhorar a qualidade do ar para os Jogos de 2008, por que não falar claro sobre a falha da China em cumprir a promessa da liberdade de imprensa?", questiona Richardson no comunicado. A China relaxou o rígido controle que mantém sobre a imprensa estrangeira, e, pelo menos teoricamente, os jornalistas podem viajar a trabalho livremente pelo país, exceto nas províncias do Tibete e Xinjiang, duas regiões delicadas para o Governo chinês. "A HRW não é uma organização que deva fazer esse tipo de comentário. Desde o começo do ano trabalhamos muito para aplicar a lei e facilitar o trabalho dos jornalistas, e, se alguém não está satisfeito, por favor, nos diga", afirmou hoje o porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores da China, Liu Jianchao. Em agosto, coincidindo com o início da contagem regressiva de um ano para os Jogos, a organização ativista sediada em Nova York publicou um relatório no qual se afirma que as autoridades chinesas continuam intimidando e detendo jornalistas estrangeiros e locais. No comunicado, a HRW se questiona sobre o que acontecerá com todos os profissionais da imprensa estrangeira que atuam no país e não apóiam a propaganda oficial do partido único quando a lei anterior for restabelecida, após os Jogos. "Em menos de um ano é esperada a chegada de cerca de 20 mil jornalistas estrangeiros a Pequim para cobrir os Jogos Olímpicos, e é hora de o COI dar um passo adiante e defender a liberdade de informação", afirma Richardson. "Que tipo de mensagem o comitê enviará ao Governo chinês?".