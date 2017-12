Incêndio atinge contêiner no Parque Olímpico da Barra

Um incêndio atingiu um contêiner localizado próximo ao Centro de Tênis, no Parque Olímpico da Barra, na zona oeste do Rio, no início da tarde desta quinta-feira. O local armazenava material utilizado na obra, que provocou uma densa fumaça. As chamas foram rapidamente controladas e ninguém ficou ferido. A Polícia Militar deteve quatro pessoas suspeitas de terem iniciado o incêndio.

Pela manhã, funcionários que trabalharam na construção do Centro de Tênis protestaram em frente ao local e chegaram a fechar por alguns instantes parte da avenida Abelardo Bueno, que fica em frente ao Parque Olímpico. Eles alegam que foram demitidos pelo consórcio CITD - formado pelas empresas Ibeg, Tangram e Damiani -, que é responsável pela obra, sem receber os valores devidos.

Segundo a Empresa Olímpica Municipal (EOM), foi a própria Brigada de Incêndio do Parque Olímpico que controlou as chamas. Ainda segundo a EOM, nenhuma instalação olímpica chegou a ser atingida. Mesmo inacabado, o Centro de Tênis sediou um evento-teste em dezembro do ano passado.