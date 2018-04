Ingresso para abertura de Jogos de Pequim chega a R$ 36 mil

Os chineses estão ignorando os avisos para não tentarem faturar com a grande procura por ingressos para os Jogos Olímpicos, e cadeiras para a cerimônia de abertura podem ser encontradas à venda na Internet por até 150 mil iuans (20.120 dólares). Os organizadores do evento disseram no mês passado que os ingressos para as cerimônias de abertura e encerramento poderiam ser transferidos de uma pessoa para outra, mas que "a revenda de ingressos das Olimpíadas para fins de obter lucro é ilegal". "As pessoas envolvidas em atividades ilícitas estarão sujeitas a punições severas segundo prevê o Código Penal da República Popular da China", afirmou um comunicado divulgado no site oficial dos Jogos. Mas a mensagem parece ter caído no vazio. Um morador de Shanxi, que conseguiu um ingresso da cerimônia de abertura na primeira rodada de vendas, decidiu vendê-lo na Internet por um preço 30 vezes superior ao valor de face de 5.000 iuans. "Quanto maior (o preço), melhor", afirmou ele à Reuters, sem se identificar. "Se minha vida fosse melhor, gostaria de assistir ao evento eu mesmo. Mas é melhor que eu o venda para os ricos." "Como pode o nosso povo pobre e comum pagar por esses ingressos? Não foi fácil conseguir esse ingresso, e espero vendê-lo para comprar uma casa nova." Os diretores de cinema Zhang Yimou e Steven Spielberg participam da produção do que promete ser uma cerimônia espetacular de abertura dos Jogos, no dia 8 de agosto de 2008.