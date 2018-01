Ingressos para os Jogos Paralímpicos-2016 já estão à venda

O Comitê Organizador Rio 2016 iniciou nesta terça-feira a venda para mais de 300 sessões de 22 esportes para os Jogos Paralímpicos. Entre elas, as cerimônias de abertura e encerramento, que acontecerão no Maracanã com a direção criativa de Marcelo Rubens Paiva, Vik Muniz e Fred Gelli. A competição será disputada de 7 a 18 de setembro.

Os bilhetes estão disponíveis a partir de R$ 10 e podem ser comprados no site oficial dos Jogos Rio 2016: www.rio2016.com/ingressos. A venda é direta, sem sorteio, seguindo alguns critérios.

- O torcedor poderá escolher até 6 sessões, selecionando de 8 a 12 ingressos em no máximo 30 minutos.

- As compras poderão ser parceladas em até 3x sem juros com o cartão Visa de qualquer banco. Também será aceita a solução virtual para quem não possui cartão Visa.

- O consumidor que preferir a solução virtual, deverá solicitar seu cartão e fazer a carga 3 dias antes de realizar a compra. Se o valor da carga for maior do que o da compra, o consumidor poderá pedir reembolso ou utilizar o valor para outras compras.

- Pessoas acima de 60 anos e deficientes (PCD) terão direito à meia entrada em todas as categorias. Estudantes em geral e professores da rede municipal do Rio de Janeiro terão direito ao benefício na categoria de preços mais acessível em todas as sessões.

Entre os ingressos mais desejados estão a final do basquete em cadeira de rodas (R$ 130), a Cerimônia de abertura (R$ 1.200) e de encerramento (R$ 1.000).