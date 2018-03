Japão e Sérvia conseguem vaga olímpica no vôlei feminino

Japão e Sérvia conseguiram nesta sexta-feira a vaga para o torneio feminino de vôlei na Olimpíada. A classificação veio durante a disputa do Torneio Pré-Olímpico Mundial, que vai até domingo, em Tóquio, e ainda vai levar mais duas seleções para os Jogos de Pequim. Além de Japão e Sérvia, que conseguiram a vaga olímpica agora, o torneio feminino de vôlei já tinha outras oito seleções classificadas: Brasil, China, Itália, Estados Unidos, Argélia, Cuba, Venezuela e Rússia. Mas Polônia, Casaquistão, República Dominicana, Porto Rico, Tailândia e Coréia do Sul ainda estão na briga no Pré-Olímpico Mundial.