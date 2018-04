Olimpíadas deixam rastro de dívidas e promessas descumpridas

Orçamentos estourados, previsões de ganho furadas, déficit e corrupção. Nos últimos 30 anos, a organização de Jogos Olímpicos deixou para as cidades-sedes um legado econômico bem diferente das promessas feitas por seus organizadores. Salvo no caso de Los Angeles, em 1984, e Barcelona, em 1992, todas as demais sedes constataram que os supostos benefícios anunciados jamais se concretizaram.

Isso é o que revela um amplo e detalhado estudo publicado pelos economistas americanos, Robert A. Baade, da Lake Forest College de Illinois, e Victor Matheson, do College of the Holy Cross, de Worcester nos EUA. Publicado no Journal of Economic Perspectives da prestigiosa American Economic Association, o levantamento desmistifica os resultados econômicos do movimento olímpico e alerta para a falência que o modelo representa para quem realiza o evento.

Segundo os estudiosos, é mais fácil um atleta ganhar medalha de ouro na Olimpíada do que o evento dar lucros para os anfitriões. "A esmagadora conclusão é de que, na maioria dos casos, a Olimpíada é uma proposta que gera perdas para a cidade-sede", alerta o estudo, apontando que os raros casos de benefícios são registrados "sob condições muito específicas e incomuns". Os economistas também chegam à constatação de que "o custo-benefício é pior para cidades em países em desenvolvimento do que nos países do mundo industrializado" e que, da forma que hoje é conduzida, a "Olimpíada não é economicamente viável para a maioria das cidades".

Se existem vários motivos para essa constatação, o estudo indica que os principais fatores são os custos elevados para as instalações esportivas, os pagamentos que precisam ser feitos ao COI, uma administração de má-qualidade, corrupção e as expectativas "irreais" de ganhos futuros. Se não bastasse, o documento mostra como, "de forma consistente", todas as Olimpíadas superam seus orçamentos originais. "Entre 1968 e 2012, todos os Jogos terminaram custando mais que originalmente estimado", alertou. Em média, essa inflação é de 150%. Mas, no caso de Montreal em 1976 e Sarajevo em 1984, o preço final foi dez vezes superior aos planos iniciais.

Mesmo em Londres, em 2012, uma manobra midiática tentou mostrar que o valor ficou abaixo do estimado. Mas abandonando previsões feitas durante a candidatura. Em 2005, quando a cidade obteve o direito de sediar o evento, o orçamento era de 2,4 bilhões de libras esterlinas. Dois anos depois, uma nova previsão apontou para 9,3 bilhões de libras. Quando, em 2012, o preço total ficou em 8,7 bilhões de livras, os organizadores argumentaram que o valor havia ficado abaixo do previsto.

O estudo não cita o Rio de Janeiro. Mas os dados oficiais do evento apontam que a estimativa original de R$ 5,6 bilhões para as instalações esportivas já ficou em R$ 7,5 bilhões. No que se refere ao custo total, incluindo as obras de infraestrutura, elas passaram de R$ 28,8 bilhões em 2009 para R$ 39 bilhões.

CURTO PRAZO

Um dos argumentos usados para justificar gastos elevados, porém, é o retorno imediato que um evento pode trazer para uma cidade, inclusive para relançar a atividade econômica de uma região desgastada. Mas, baseado em dados econômicos das cidades que sediaram a Olimpíada, os especialistas apontam que "usar a Olimpíada para sair da recessão seria mais uma aposta de sorte que um planejamento prudente".

O levantamento deixa claro que "estudos realizados antes dos Jogos sobre os benefícios raramente são atingidos". "Os estudos mostram que o impacto econômico é perto de zero ou uma fração do que havia sido previsto", alertam. Os exemplos são inúmeros. O governo de Utah, revelam, previa gerar 35 mil postos de trabalho para os Jogos de Inverno de 2002. O resultado foi a criação de no máximo 7 mil empregos. "Considerando que o governo federal gastou US$ 342 milhões no evento e outros US$ 1,1 bilhão para infraestrutura, o custo de cada emprego gerado foi de cerca de US$ 300 mil", apontam os economistas.

Os estudos também apontaram que, em Salt Lake City, vendas em restaurantes e hoteis aumentaram em US$ 70,6 milhões durante o evento. Mas a venda de produtos na cidade registrou uma queda de US$ 164 milhões. Em 1996, em Atlanta, o levantamento aponta que não houve um impacto real em vendas nem na ocupação de hotéis. Quanto à geração de postos de trabalho, o impacto foi de apenas 0,2% da taxa de empregos, com 29 mil vagas sendo criadas.

HOTÉIS

Uma das constatações do estudo apontam para os investimentos no setor hoteleiro. Se o argumento é de que essa indústria pode ser beneficiada, os altos investimentos para atender às exigências de duas semanas de Jogos podem gerar uma capacidade ociosa importante. Depois dos Jogos de Inverno de 1994, em Lillehammer, 40% dos hotéis que haviam sido criados faliram.

Outra constatação é de que mesmo os lucros gerados nas duas semanas de provas, dificilmente ficam nos países-sedes, já que grande parte da rede hoteleira é composta por empresas internacionais. Segundo os economistas, os salários pagos continuam os mesmos, enquanto os preços dos quartos se multiplicam. Os lucros, porém, são repatriados para a empresa-mãe. Para o comércio local, os dados também não apontam para vantagens reais. Segundo os números oficias das autoridades inglesas, Londres recebeu 6,1 milhões de estrangeiros e visitantes entre julho e agosto de 2012, no auge dos Jogos. O volume, porém, foi inferior ao mesmo período de 2011, quando a cidade recebeu 6,5 milhões de pessoas. "Teatros foram obrigados a fechar suas portas durante o evento", constataram os economistas.

Em Pequim-2008, o estudo constatou o mesmo fenômeno. A cidade registrou queda de 30% no que se refere aos visitantes internacionais em comparação a 2007 e uma ocupação dos hotéis de 39% abaixo do ano anterior. Nas estações de esqui de Salt Lake City, a queda de usuários foi de 9,9% em 2002, em comparação ao inverno anterior. Em Sidnei, em 2000, os estudos realizados antes dos Jogos indicaram ganhos para o comércio local de US$ 2,5 bilhões. Após o evento, o que se registrou foi uma contração de US$ 2,1 bilhões.

MANIPULADOS

Para os autores do levantamento, a diferença entre os estudos realizados antes do evento e o impacto real tem uma explicação: "os estudos de impacto são frequentemente comissionados por grupos que têm interesses velados em seus resultados e esses grupos escolhem firmas que podem produzir resultados favoráveis". "Estimativas podem ser facilmente manipuladas por fazer presunções irrealistas sobre custos e benefícios", alertaram. "O argumento resultante de um forte impacto econômico pode ser usado para obter o apoio público ou para justificar os grandes subsídios de contribuintes".

Outro aspecto é que esses estudos ainda ignoram, na avaliação dos economistas, o "efeito de substituição", não considerando que o dinheiro gasto na compra de ingressos poderia terminar na economia na forma de outros gastos privados. Ironicamente, os dois autores do levantamento chegam à constatação de que, se alguém quer saber o impacto de um evento, basta pegar o valor previsto pelos organizadores e "mover a vírgula para a esquerda em um dígito". Ou seja, 10% do que era previsto.