Judô brasileiro mescla experiência e juventude no Grand Prix

A convocação dos 15 judocas que representarão o Brasil no Grand Prix de Samsun, na Turquia, entre os dias 27 e 29 de março, equilibra experiência e juventude. Além de Rafael Silva, Mayra Aguiar e Tiago Camilo, que vão para suas primeiras disputas internacionais do ano, a equipe contará os novatos Gabriel Pinheiro e Igor Pereira, recém-integrados ao time sênior depois da seletiva olímpica, feita em dezembro de 2014.

"Estou ansioso, mas não nervoso. Estou com vontade de lutar", disse Igor. "Me cobro muito para essa primeira competição, porque os outros da minha categoria já competiram e eu preciso de um resultado bom para conseguir chegar (à vaga olímpica)."

Apesar de já ter participado de muitas competições internacionais, Rafael Silva confessa que fica na expectatitva para cada disputa. "Ainda mais sendo essa a minha primeira do ano. Mas, costumo ser bem tranquilo antes das lutas", afirma. "A competição é um termômetro do seu treinamento. E esse ano é atípico. Por ser um ano antes da Olimpíada, as competições estão cheias, com nível técnico elevado. A expectativa é grande."

Seleção busca melhorar o desempenho de 2014, quando conquistou dois bronzes, um de Charles Chibana (66 kg) e outro de Maria Suelen Altheman (+100 kg). A equipe embarca para a Turquia no dia 23 de março e retorna no dia 31.

Entre os dias 7 e 12 de abril a seleção voltará a se reunir em Lauro de Freitas, na Bahia, na concentração para o Campeonato Pan-americano de Edmonton, Canadá, que acontece no fim do mesmo mês.

Confira a lista dos convocados para o Grand Prix de Samsun:

Sarah Menezes (48 kg)

Nathália Brígida (48 kg)

Veronice Chagas (63 kg)

Maria Portela (70 kg)

Mayra Aguiar (78 kg)

Felipe Kitadai (60 kg)

Charles Chibana (66 kg)

Gabriel Pinheiro (66 kg)

Igor Pereira (73 kg)

Victor Penalber (81 kg)

Tiago Camilo (90 kg)

Gustavo Assis (90 kg)

Gabriel Souza (100 kg)

David Moura (+100 kg)

Rafael Silva (+100 kg)