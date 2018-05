Maria Suelen derruba campeã mundial e leva ouro em Düsseldorf

Depois de passar em branco nos dois primeiros dias do Grand Prix de Düsseldorf, o Brasil enfim comemorou seu primeiro pódio na Alemanha. E foi justamente o lugar mais alto. Maria Suelen Altheman derrubou a campeã mundial Song Yu na final e faturou a medalha de ouro na categoria acima de 78kg.

A chinesa Song Yu também é a atual líder do ranking olímpico. A segunda colocação da lista pertence a outra chinesa Sisi Ma, que também foi vítima da brasileira neste domingo. Maria Suelen venceu Sisi na semifinal. Nas duas lutas, levou a melhor por ippon, com uma grande exibição.

Antes de superar as chinesas, ela derrotou a mongol Javzmaa Odkhuu e a alemã Jasmin Kuelbs, também por ippon. Na sequência, bateu a francesa Lucie Kanning nas quartas de final. Com o triunfo sobre Sisi Ma, Maria Suelen voltou a disputar uma final, o que não acontecia desde o Mundial de 2014.

A medalha de ouro vem em boa hora para a brasileira, que ainda busca sua vaga nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Com os 300 pontos obtido neste domingo no ranking olímpico, Maria Suelen vai superar Rochele Nunes na lista. Antes desta competição, Rochele aparecia à frente de Suelen, com 514 pontos, contra 478 da compatriota.

As duas brigam por uma vaga na Olimpíada. A Confederação Brasileira de Judô vai utilizar o ranking olímpico como base para definir os classificados. Mas já avisou que outros critérios serão levados em consideração, como os resultados recentes de cada judoca.

Maria Suelen não foi a única brasileira a competir neste domingo. Tiago Camilo, na categoria até 90kg, venceu a primeira luta, mas caiu na segunda, equivalente às oitavas de final. Rafael Buzacarini (até 100kg) e Rafael Silva (acima de 100kg) foram eliminados na mesma fase.

Agora a seleção brasileira voltará suas atenções para o Pan-americano de Lima, que será disputado no Peru, entre os dias 5 e 6 de março.