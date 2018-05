Judoca Teddy Riner fará cirurgia no ombro, diz jornal francês Grande favorito ao bicampeonato olímpico no Rio de Janeiro, o judoca francês Teddy Riner fará uma cirurgia no ombro esquerdo nos próximos dias, informou a assessoria do atleta ao jornal L'Equipe, nesta terça-feira. De acordo com o estafe do judoca, ele estará recuperado a tempo de disputar a Olimpíada, em agosto.