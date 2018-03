Juraci Moreira fica perto de vaga olímpica no triatlo

O brasileiro Juraci Moreira terminou em 12.º lugar a etapa da África do Sul da Copa do Mundo de triatlo, com o tempo de 1h53min58s, e ficou mais perto de uma vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim. Com o resultado, ele passou a ser o 66º colocado no ranking da International Triathlon Union (ITU), que classifica até o 70º lugar para a Olimpíada de Pequim. A prova foi vencida pelo alemão Daniel Unger, em 1h52min49s, após 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. O paulista Reinaldo Colucci, 35º do ranking da ITU, foi o sexto colocado (1h53min17s), e a brasiliense Mariana Ohata, 38ª do ranking feminino, chegou na 16ª posição (2h05min46seg) entre as mulheres, vencida pela canadense Carolyn Murray (2h03min32seg). O ranking olímpico será finalizado na próxima etapa da Copa do Mundo, que acontecerá em 25 de maio, em Madri, na Espanha.