Keila Costa garante vaga olímpica no salto em distância

A brasileira Keila Costa garantiu, nessa quarta-feira, 14, um lugar na delegação do País para os Jogos Olímpicos de Pequim. Com a marca de 6,65m no salto em distância, durante o GP de Fortaleza, a atleta alcançou o índice B exigido pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF). "Queria ao menos fazer o índice B (6,60 m) e saltei 6,65 m. Assim, confirmei a qualificação para Pequim, já que tinha o índice A (6,72 m) em 2007", explicou a saltadora, que ficou com a medalha de prata na prova. O outro ficou com Maurren Maggi. Com vaga certa em Pequim, ela saltou 6,75m.