Lanchonetes do Rio-2016 venderão salgados a R$ 10 e água a R$ 8

A 23 dias da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Comitê Organizador divulgou os preços dos alimentos para torcedores nas lanchonetes das instalações olímpicas. Como era previsto, o torcedor terá de preparar o bolso para comer se quiser acompanhar os Jogos nos locais de prova. Isso porque o item mais barato disponível, uma fruta inteira, custará R$ 5.

Além disso, também chama atenção o preço dos salgados (R$ 10), do pão de queijo (R$ 8) e da água (R$ 8). Um sanduíche com duas carnes é vendido por R$ 18 e, o cachorro-quente sai por R$ 13. As opções mais caras ficam por conta das massas com molho. Uma porção de 150g de penne ou de fusili custa R$ 20.

Outros itens populares nas arquibancadas do Brasil também têm preços 'salgados': Uma cerveja nacional de 473ml custa R$ 13, assim como a pipoca doce ou salgada. O refrigerante, bem como um chocolate, R$ 10.

O Comitê também deixou claro que o público não poderá entrar nas arenas portando bebidas, frutas, sanduíches ou outros alimentos abertos trazidos de fora. Os torcedores apenas estão autorizados a levar comida industrializada perecível em embalagens fechadas, como bolachas e barras de cereal. Haverá revista na entrada.

Pelo mesmo preço das lanchonetes, alguns alimentos também serão comercializados por ambulantes no Parque Olímpico. Os pagamentos poderão ser realizados em dinheiro ou cartões restritos à bandeira Visa, que é patrocinadora da Olimpíada.