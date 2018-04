Legado do Rio, entre ‘elefantes brancos’ e tempo para se modelar

O fechamento de alguns espaços olímpicos e a baixa utilização de outros é motivado pela “falta de planejamento”, na visão de Pedro Trengrouse, especialista em gestão esportiva e professor dos MBAs da FGV. Para ele, os equipamentos do Parque Olímpico já podem ser considerados elefantes brancos.

“O Rio de Janeiro sediou Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos, Jogos Mundiais Militares, e hoje os clubes do Rio não têm estádio pro Campeonato Carioca. Isso é muito emblemático”, lembra Trengrouse. “O Brasil não estabeleceu sua agenda nesses Jogos. Ele se limitou a cumprir os requisitos do Comitê Olímpico Internacional (COI).”

Para Rebecca Lowell Edwards, diretora de comunicação estratégica do COI, é preciso mais tempo. “Edições anteriores (dos Jogos) mostraram que leva algum tempo até que o legado cumpra o seu destino. Por isso, não esperamos que o Brasil e o Rio de Janeiro sejam diferentes”, disse Rebecca, ao Estado. “O atual contexto do País pode implicar um progresso não tão acelerado quanto o incialmente esperado.”

A diretora cita o caso de Londres – exemplo recorrente entre autoridades e dirigentes esportivos desde o fim dos Jogos do Rio. “A realidade é que depois de Londres-2012, todo o Parque Olímpico foi fechado por um ano. Outras áreas ficaram fechadas por até três anos, já que adaptar as instalações olímpicas para o novo uso pode levar tempo”, comenta Rebecca.

Pedro Trengrouse contesta a comparação. “Diferente do Brasil, Londres tinha uma agenda própria nos Jogos Olímpicos, que era revitalizar uma área degradada da cidade. O Parque Olímpico de lá foi construído numa área degradada, e a simples intervenção urbana naquele local, por si só, já fazia sentido”, diz. “O Brasil fez uma opção diferente, resolveu investir a maior quantidade de recursos alinhado com os interesses da especulação imobiliária, e colocou na Barra da Tijuca. Não dá para comparar Londres nessa perspectiva, porque o Rio de Janeiro foi na contramão.”

Legado (ocioso) à parte, os dois concordam em um ponto: o Rio de Janeiro acertou em sediar a Olimpíada de 2016. “Mesmo com as dificuldades enfrentadas pelo Brasil antes dos Jogos, os brasileiros, e em particular os cariocas, fizeram um evento maravilhoso. O mundo inteiro elogiou a capacidade do Brasil fazer um evento do nível dos Jogos Olímpicos”, afirma Rebecca.

“Os Jogos Olímpicos, na verdade, não passam de uma grande festa. E como toda grande festa, deixa de verdade as grandes recordações. O Rio de Janeiro tem muitas delas. Foi muito bom ter recebido os Jogos, foi uma grande festa, foi uma celebração da humanidade”, considera Pedro Trengrouse. “O Rio de Janeiro fez muito bem. Ficou pra história do mundo, e isso não tem preço.”