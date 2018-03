Lucimar Moura confirma vaga olímpica nos 100 metros rasos

A veterana Lucimar Aparecida de Moura, a principal velocista da história brasileira, fez a maior comemoração no Grand Prix São Paulo de Atletismo, nesta quinta-feira, no Ibirapuera. A mineira de 34 anos foi a segunda colocada nos 100 metros rasos e obteve o índice B, com o tempo de 11s37, garantindo a classificação para a Olimpíada de Pequim. "Como eu tinha o índice A em 2007 (11s20), garanti a qualificação para Pequim. Tive a oportunidade de ir bem em São Paulo, apesar de estar com apenas 80% da minha forma. Minha expectativa é competir bem em Belém (no domingo, durante o GP Brasil de Atletismo)", disse Lucimar, que só foi superada por Laverne Jones, das Ilhas Virgens, na prova desta quinta-feira - ela venceu com 11s35. Lucimar explicou que não estava com pressa em confirmar o índice, porque sua preparação está voltada para a Olimpíada, em agosto. "Não quero que ocorra como no ano passado, quando fiz 11s20 no Sul-Americano e depois não fui bem no Pan", lembrou a velocista. Agora, sua meta nas próximas provas é correr abaixo do índice A dos 100 metros rasos (11s32). Dona do melhor resultado de todos os tempos de uma mulher velocista do Brasil em termos de qualificação - foi 12ª colocada na prova dos 200 metros rasos no Mundial de Helsinque, em 2005 -, Lucimar não tem nenhuma esperança de medalha olímpica. "As chances são remotas de ir à semifinal, no máximo", explicou o técnico Katsuico Nakaya. Em compensação, as melhores chances do atletismo feminino de pista do Brasil está no revezamento 4x100 metros, com a própria Lucimar e a novata Rosângela Santos, que tem apenas 17 anos e foi a quarta colocada nesta quinta-feira (11s41). Segundo Katsuico Nakaya, a equipe brasileira pode ir à final olímpica nesta prova durante os Jogos de Pequim. MAIS UM Outro atleta brasileiro que deixou o GP de São Paulo classificado para a Olimpíada foi Kleberson Davide, nos 800 metros. Ele foi o quarto colocado na prova, com o tempo de 1m46s49, que é o índice B - a vitória na distância foi do queniano Ismael Kombich (1m44s90). Kleberson sabe que está bem longe do tempo que o levaria até uma final olímpica nos 800 metros, mas já se considera um vencedor por ter garantido sua vaga na Olimpíada de Pequim. Ele ajudava a mãe na colheita de laranja na região de Artur Nogueira, no interior de São Paulo, quando fez o teste e passou na escolinha de atletismo. "Os mais velhos falavam de Troféu Brasil, de Sul-Americano, dos GPs, eu via a Olimpíada pela TV, mas só conhecia os Jogos Abertos. Hoje tenho índice para a Olimpíada", comemorou o atleta de 24 anos. Fabiano Peçanha, outro brasileiro que já está classificado para a Olimpíada, acha que será preciso correr na faixa de 1 minuto e 44 segundos para ir à final dos 800 metros nos Jogos de Pequim. Nesta quinta-feira, no entanto, ele foi mal e terminou em 7º lugar na prova (1m47s84) - estava fora de ritmo, porque voltou agora do treino na altitude.