Maior potência olímpica, EUA anunciam que virão ao Rio com 555 atletas

Maior potência olímpica do planeta, os Estados Unidos prometem vir ao Rio de Janeiro com força total. Neste sábado, o Comitê Olímpico dos Estados Unidos anunciou oficialmente a equipe que representará o país nos Jogos que começarão no dia 5 de agosto. No total, serão 555 atletas no maior evento poliesportivo do mundo.

O que chama a atenção é para a quantidade de mulheres na delegação norte-americana. Serão 292 representantes femininas, um recorde do país em Olimpíadas, e 263 homens. Os Estados Unidos terão participação em 27 modalidades e 40 categorias, que disputarão 244 dos 306 eventos que valem medalhas.

O CEO do Comitê Olímpico do Estados Unidos, Scott Blackmun, exaltou neste sábado os atletas olímpicos do país. "Hoje aplaudimos um diverso e distinto grupo de grandes atletas de nossa nação, que vão representar o 'Team USA' no Rio. O esporte e o movimento olímpico em particular sempre tiveram uma habilidade única de inspirar nosso país e unir o mundo. Esses Jogos não serão diferentes, já que 555 americanos farão o seu melhor e trarão orgulho à nação", declarou.

Blackmun ainda destacou o número recorde de mulheres que defenderão a bandeira norte-americana no Rio-2016. "Estou especialmente animado pelo grande feito de nossa delegação feminina, que é uma verdadeira prova da força e do número crescente de oportunidades para as mulheres no esporte dos Estados Unidos", finalizou o dirigente ao site oficial do Comitê Olímpico norte-americano.

Na última edição das Olimpíadas, em Londres- 2012, os Estados Unidos conquistaram 46 ouros, 29 pratas e 29 bronzes. Além disso, o país é o maior vencedor da história dos Jogos com 976 ouros, 757 pratas e 666 prontos, totalizando 2.399 medalhas.