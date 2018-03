Mais de 1 milhão de ingressos são vendidos em apenas 2 dias

Praticamente toda a carga de 1,38 milhão de entradas para as competições dos Jogos de Pequim colocada à venda nessa segunda-feira, 5, foi vendida em apenas dois dias, na terceira fase de comercialização, informou nesta quarta o Comitê Organizador da competição (Bocog). Segundo a seção de reserva de entradas do site do Bocog, todos os bilhetes colocados à venda para eventos de Pequim (atletismo, beisebol, basquete, vôlei de praia, boxe, softbol, handebol, canoagem, remo, ciclismo, pentatlo moderno, natação, vôlei e luta Livre) foram vendidos, assim como para as provas de hípica, que serão disputadas em Hong Kong também se esgotaram. Nesta terceira fase da venda, restam apenas ingressos para jogos de futebol da fase preliminar, que serão disputados longe de Pequim, nas cidades de Tianjin, Qinhuangdao, Shenyang e Xangai. Aproximadamente seis das sete milhões de entradas foram negociadas já nas três fases de venda, as duas primeiras por sistema de sorteio, e a grande maioria entre o público chinês, o que garantirá a lotação de quase todas as competições. Os baixos preços dos ingressos, que em alguns casos custavam US$ 2,8, ajudaram no sucesso pela procura da população. Uma quarta e última fase será iniciada em julho e agosto, nas semanas prévias aos Jogos, enquanto uma pequena parte das entradas foram enviadas a comitês olímpicos nacionais de todo o mundo para que sejam distribuídas em seus respectivos países.