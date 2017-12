Principais ingressos para Olimpíada se esgotam em minutos

Assim como já acontecera na última quinta-feira, a venda de ingressos do lote extra para os Jogos Olímpicos do Rio teve grande procura logo nos primeiros minutos de comercialização nesta sexta. As entradas para as finais do basquete masculino, de vôlei, de ginástica artística e de judô se encerraram rapidamente. Mas, pouco depois do meio-dia, ainda era possível encontrar bilhetes para a disputa de medalhas de algumas competições

Foi o caso dos jogos que valem o bronze no basquete masculino e o ouro no basquete feminino. Também ainda havia entradas para as finais da ginástica de trampolim e em várias sessões preliminares (primeira fase) de esportes coletivos, como vôlei e basquete.

Nesta sexta-feira foi colocada à venda a segunda parte do lote extra com 500 mil ingressos para o Rio-2016. Estão sendo vendidos novos bilhetes para vôlei de quadra e de praia, basquete, tênis, judô, ginástica artística, rítmica e de trampolim, ciclismo de pista, saltos ornamentais e nado sincronizado.

A carga extra vem da liberação dos ingressos de contingência. Parte dos 7,5 milhões de bilhetes havia ficado fora de comercialização nas primeiras etapas de venda devido à incerteza sobre o número exato de lugares nas instalações olímpicas. Há ainda as entradas destinadas aos outros países e que foram devolvidas. Segundo o Comitê Rio-2016, dificilmente uma carga tão grande de novos ingressos será colocada novamente à venda até a Olimpíada.