Marcus Vinicius volta a bater recorde brasileiro do tiro com arco

Marcus Vinicius somou 671 pontos, melhorando por um ponto o resultado obtido na etapa de Medellín da Copa do Mundo de Tiro com Arco, no ano passado. Na fase de classificação dos torneios da modalidade, cada arqueiro lança 72 flechas a uma distância de 70 metros. Quem acerta o centro do alvo ganha 10 pontos.

Na prova deste sábado, Marcus Vinicius acertou 33 das 72 flechas no centro do alvo. Ele vem em regularidade impressionante, tendo feito 665, 667 e 668 nas seletivas anteriores. Como comparação, o melhor do Mundial do ano passado fez 666.

Esta etapa da competição, entretanto, serve apenas para definir o ranqueamento das fases de mata-mata, garantindo uma chave privilegiada aos melhores. As medalhas são definidas em confrontos diretos arqueiro contra arqueiro.

Marcus Vinicius lidera a seletiva brasileira, que se encerra no domingo, e será um dos quatro convocados para formar a equipe que será inscrita nos Jogos. Um dos arqueiros, entretanto, ficará como reserva e não competirá. A decisão será da comissão técnica.