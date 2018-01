Mare Dibaba garante 1º título da Etiópia na maratona feminina

Dona da melhor marca do ano na maratona, Mare Dibaba confirmou o seu bom momento e venceu na noite deste sábado (manhã de domingo na China) a disputa da prova no Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Pequim, ao cruzar a linha de chegada no Ninho do Pássaro com o tempo de 2h27min35.

A vitória deste sábado foi a primeira da Etiópia na prova feminina da maratona em Mundiais e acabou sendo assegurada após ela superar uma disputa com quatro atletas quenianas, uma delas naturalizada bareinita, na chegada mais apertada da história da competição.

Mare Dibaba foi apenas um segundo mais rápida do que a segunda colocada, a queniana Helah Kiprop. A bareinita Eunice Kirwa, que nasceu no Quênia, mas se naturalizou, ficou com a medalha de bronze, ao ser quatro segundos mais lenta do que a campeã mundial.

A queniana Edna Kiplagat, que buscava o seu terceiro título consecutivo, acabou concluindo a maratona na quinta colocação, logo atrás da compatriota Jemima Jelagat Sumgong, que ficou em quarto lugar, a apenas sete segundos de Mare Dibaba.

A brasileira Roselaine Benites foi apenas a 47ª colocada entre as 52 competidoras que concluíram a maratona, fazendo o tempo de 2h49min28. Outra brasileira inscrita para a prova, Michele Cristina das Chagas não participou.