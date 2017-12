Maria Portela leva bronze e garante 4ª medalha ao Brasil no Grand Prix de Havana

A peso médio Maria Portela garantiu a conquista de mais uma medalha para o Brasil no Grand Prix de Havana, neste sábado, em Cuba. Ela faturou o bronze na categoria até 70kg da competição, que na última sexta-feira teve outros três judocas do País subindo ao pódio - Sarah Menezes (48kg) e Eric Takabatake (60kg) levaram o ouro, enquanto Rafaela Silva (57kg) ganhou um bronze.

Em sua campanha rumo ao bronze, Portela estreou vencendo a venezuelana Elvismar Rodriguez, superada por wazari. Depois, nas quartas de final, a brasileira acabou sendo derrotada pela francesa Marie-Ève Gahie por imobilização. Na repescagem, entretanto, ela se recuperou ao bater a russa Irina Gazieva por ippon, antes de passar em seguida, por W.O., pela croata Barbara Matic, que estava fora de condições de entrar no tatame para o combate e desistiu do confronto.

Além de Portela, outros três judocas brasileiros competiram neste sábado no Grand Prix de Havana, mas nenhum deles teve sucesso. Alex Pombo, da categoria até 73kg, que voltava de lesão depois de seis meses parado, iniciou sua campanha superando o canadense Arthur Margelidon com um estrangulamento, mas em seguida caiu por ippon diante do ganês Emmanuel Nartey.

Já Leandro Guilheiro (81kg) e Mariana Silva (63kg) foram superados já em suas estreias respectivamente contra o norte-americano Travis Stevens e contra a cubana Maricet Espinosa. Guilheiro foi desclassificado por causa de uma catada de perna, golpe proibido atualmente no judô, e Mariana sofreu ippon da sua adversária.

Neste domingo, os pesos pesado Maria Suelen Altheman e Rafael Silva encerrarão a participação brasileira na primeira competição desta temporada do judô, que terá como grande evento do ano a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio.