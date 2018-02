Medicina chinesa não será considerada doping nos Jogos 2008

Os atletas que participarem da Olimpíada de Pequim no ano que vem poderão utilizar as tradicionais medicinas chinesas sem temer os resultados dos teste antidoping, informou nesta terça-feira Dai Jianping, um dos médicos encarregados pela organização das Olimpíadas para cuidar da saúde dos atletas. "Não existe nenhuma relação direta entre a medicina chinesa baseada nas ervas e o doping", declarou Jianping a um grupo de jornalistas. Há alguns meses, um grupo de especialistas sustentou que os produtos utilizados na medicina tradicional chinesa poderiam reproduzir os efeitos das substâncias dopantes. Jianping afirmou que todas as medicinas tradicionais em circulação devem ser aprovadas pelas autoridades sanitárias e que todos os seus ingredientes devem ser analisados e classificados. "A medicina tradicional existe a milhares de anos e é muito benéfica para o organismo humano. Assim como as medicinas ocidentais, as tradicionais protegem o corpo. É como dizer que a vitamina C é uma droga", acrescentou. No passado, alguns velocistas chineses tiverem seus testes antidoping positivos e Pequim foi acusada de realizar um número muito baixo de testes surpresa nos atletas. Em setembro, Dick Pound, o presidente da agência mundial antidoping (Wada), declarou estar satisfeito com os progressos feitos pela China neste campo e acrescentou que hoje Pequim está "na vanguarda" da luta contra o doping esportivo.