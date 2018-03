Messi confirma acerto com Barcelona para ir a Pequim O atacante do Barcelona Lionel Messi disse nesta segunda-feira que tem tudo acertado para estar com a seleção argentina que defenderá a medalha de ouro nos Jogo Olímpicos de Pequim em agosto. Messi também destacou que a Argentina está em condições de derrotar o Brasil na partida de junho pelas eliminatórias sul-americanas para o Mundial de 2010 na África do Sul. "Eu, com o Barça (Barcelona), tenho tudo acertado para poder estar em Beijing (Pequim)", disse Messi em entrevista para a rádio La Red, da Argentina. "Tenho vontade de viajar para a Argentina e começar a trabalhar com a seleção e também a possibilidade de estar nos Jogos Olímpicos", acrescentou o atacante. A respeito da partida contra o Brasil pela sexta rodada da eliminatória, no dia 18 de junho, o atacante reconheceu que o "Brasil tem os melhores jogadores do mundo... mas a Argentina está em condições de ganhar". Antes deste jogo, a Argentina ainda tem um encontro contra o Equador no dia 15 de junho. A seleção soma 9 pontos e está em segundo lugar na classificação, atrás do líder Paraguai, que tem 10 pontos. (Reportagem de Luis Ampuero)