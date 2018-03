Messi põe Olimpíada à frente de jogos pelo Barcelona Lionel Messi disse nesta quinta-feira que prefere disputar os Jogos Olímpicos de Pequim pela Argentina a estar com o Barcelona na fase classificatória da Liga dos Campeões. "Sou eu quem decido, e a Olimpíada é algo que nunca mais poderei jogar de novo. Estou muito empolgado com a perspectiva", disse Messi em entrevista coletiva. O atacante de 20 anos disse não ter comunicado a decisãooficialmente ao clube, mas afirmou não esperar problemas. "Não sabemos quem vamos enfrentar ainda (na fase classificatória da Liga) mas o Barcelona não depende só de mim para ganhar jogos. Acredito que o clube e os torcedores vão entender." O Barcelona terminou o Campeonato Espanhol em terceiro lugar, perdendo a classificação automática para a próxima Liga dos Campeões. A equipe espanhola, campeã européia em 2006, terá que disputar partidas em agosto para entrar na fase de grupos do principal torneio europeu entre clubes. O torneio olímpico de futebol, vencido pela Argentina em Atenas há quatro anos, acontece de 6 a 23 de agosto. Nas Olimpíadas, o futebol é disputado por jogadores com até 23 anos, mas cada equipe pode ter três atletas com idade superior ao limite.