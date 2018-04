Micale confirma Felipe Anderson entre os titulares da seleção em amistoso

O meia Felipe Anderson, da Lazio, será titular da seleção olímpica no amistoso deste sábado contra o Japão, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. A confirmação da escalação do jogador, que participou de todos os treinos em Teresópolis, foi feita na manhã desta sexta-feira pelo técnico Rogério Micale. Renato Augusto, que só se juntou ao grupo dois dias atrás, ficará no banco.

"Tive uma conversa com o Renato. O time está pronto, vou anunciar posteriormente. Nesse primeiro momento ele vai aguardar, porque fizemos um trabalho com o Felipe durante toda a preparação, seria injusto não começar com ele", disse Micale. "Renato vai nos ajudar muito no decorrer do jogos, espero utilizá-lo durante o jogo, mas vamos iniciar com Felipe."

O goleiro Fernando Prass treinou na manhã desta sexta-feira no CT do Vila Nova e está liberado para participar do treinamento da tarde. Mas a tendência é que fique na reserva, apesar da boa recuperação da contusão no tornozelo direito.