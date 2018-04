Michael Johnson elogia atletas brasileiros do revezamento 4x400

O período de treinos da equipe masculina do revezamento 4x400 metros rasos, que teve assessoria-técnica do americano Michael Johnson, terminou nesta quarta-feira com muitos elogios do tetracampeão olímpico.

"Não tenho dúvidas de que esta equipe tem todo potencial de chegar à final olímpica do revezamento 4x400m no Rio, em 2016. Uma vez chegando na final, tudo pode acontecer. A medalha é possível para esse time", garantiu Johnson, em entrevista ao site da Confederação Brasileira de Atletismo.

O Camping de Treinamento do Revezamento, que durou duas semanas, aconteceu na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, bairro localizado na zona sul do Rio de Janeiro. Este foi o terceiro período de treino no Brasil da equipe de Michael com os atletas nacionais.

"O objetivo principal é dar continuidade ao progresso e seguir melhorando, o que já está acontecendo. Estamos satisfeitos com os resultados até aqui. Os atletas brasileiros estão se esforçando muito e, neste sentido, já atingiram sucesso", disse o ex-atleta.

O intercâmbio permitiu que cinco atletas brasileiros viajassem para Dallas, com objetivo de treinar no centro de treinamento de alto rendimento mantido pelo ainda recordista mundial dos 400 metros livres.

Participaram do período de treinos Anderson Henriques, Hugo Balduino, Wagner Cardoso, Pedro Burmann, que são os titulares da equipe brasileira, além de Anderson dos Santos, Hederson Estefani, Jonathan Henrique da Silva, Lucas Santos, Peterson dos Santos e Alexander Russo.

A equipe voltará para Dallas no início do ano que vem, para mais um período de atividades coordenadas por Michael Johnson, e também para participar de competições nos Estados Unidos. Depois disso, ainda serão realizados mais dois encontros entre o supercampeão e os brasileiros.