Milão e Turim discutem possível candidatura para Olimpíada de Inverno de 2026

Milão e Turim abriram conversas com o Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni) sobre a possibilidade de se candidatarem como sede dos Jogos de Inverno de 2026. A cidade que receberá a competição será decidida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) justamente em Milão, em setembro de 2019.

A prefeita de Turim, Chiara Appendino, enviou uma carta manifestando o interesse ao Coni no último domingo, apesar de uma divisão sobre o assunto dentro do próprio partido. Já o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, se reuniu com o presidente do Coni, Giovanni Malago, na última segunda-feira.

"Eu acho que Milão tem todos os requisitos, mas nós não vamos fazer nada sem um governo e sua aprovação", avisou Giuseppe Sala nesta terça-feira. A Itália aguarda a chegada de um novo governo nas próximas semanas, após a eleição do início deste mês ter terminado sem a maioria de votos suficiente para um partido.

Além de Milão e Turim, as cidades que demonstraram interesse de lançar candidaturas para 2026 são: Estocolmo, na Suécia; Calgary, no Canadá; Sion, na Suíça; e Sapporo, no Japão. Vale lembrar que Turim já sediou o evento recentemente, em 2006.