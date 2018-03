Mistério segue sobre ida de Leandrinho ao Pré-Olímpico

O discurso do armador Leandrinho Barbosa continua o mesmo. Ele garante estar disposto a defender a seleção brasileira de basquete no Pré-Olímpico da Grécia, com início no dia 14 de julho, mas não sabe se terá condição. "Não depende de mim. É o meu joelho, minha carreira, minha vida", afirmou, na noite desta quinta-feira, durante visita a uma escola em Santo André. O jogador teme ser operado. Em razão disso, pretende antecipar o vôo para os Estados Unidos, marcado para o dia 12 de junho - a apresentação da seleção será no dia 8, no Rio. "Estou desesperado. Não sei se vou ter de operar. Mas quero ver se vou antes pra lá [Phoenix] para resolver isso". Desde que chegou a São Paulo, há três semanas, ele ainda não teve nenhum contato com o técnico espanhol Moncho Monsalve - que reclamou de não receber retorno das ligações que faz. Mas confirmou que tem recebido recados pelos seu irmão (Arthur). "Estou aberto para conversar. Mas ele só ligou no celular do meu irmão, não recebi nenhum telefonema dele no meu. E não tenho o telefone dele", comentou Leandrinho. Embora seja a estrela do grupo, ele não acha que tem tanto peso. "Eu indo ou não, não vai fazer diferença".