Morten convoca 19 para seleção de handebol e começa a montar elenco do Rio-2016 A fase de testes na seleção feminina de handebol acabou. A frustrante eliminação nas oitavas de final do Mundial do ano passado foi superada e agora o foco está totalmente nos Jogos Olímpicos do Rio. Com 19 jogadoras à disposição, o técnico Morten Soubak precisa escolher as 14 que vão brigar por uma inédita medalha de ouro. Esse trabalho começa em março, quando a seleção ficará reunida por 17 dias, na Europa.