Myke Carvalho garante vaga olímpica para boxe brasileiro

Myke Carvalho se tornou na noite desta quarta-feira o sexto pugilista brasileiro classificado para a Olimpíada de Pequim. Ele venceu o argentino Gumersindo Carrasco por 3 a 2 e ficou com a medalha de bronze da categoria até 64kg (nesse peso, apenas os três melhores garantiam vaga), durante a disputa do 2.º Torneio Qualificatório das Américas, na Guatemala. Na terça-feira, outros quatro pugilistas brasileiros já tinham garantido a vaga olímpica na Guatemala: Paulo Carvalho (até 48 kg), Robenílson Vieira (até 51 kg), Robson Conceição (até 57 kg) e Éverton Lopes (até 60 kg). E antes deles, no 1º Torneio Qualificatório das Américas, em março, em Trinidad e Tobago, Washington Silva (até 81kg) foi o primeiro classificado do Brasil. Com essa performance, o boxe brasileiro repete o feito de 2000, na Olimpíada de Sydney, quando também levou seis pugilistas.